Cagliari infortunio per Zappa | ecco quando è fissata la data del suo rientro
Infortunio Gabriele Zappa, i tempi di recupero: il Cagliari punta al rientro dopo la sosta. Tutti i dettagli Il Cagliari continua a fare i conti con una lunga serie di infortuni che stanno complicando il cammino in campionato. La squadra allenata da Fabio Pisacane, ex difensore centrale noto per la sua grinta e oggi tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - infortunio
Infortunio Pavoletti, come prosegue il recupero del capitano del Cagliari?
Napoli-Cagliari, David Neres out per infortunio: affaticamento per il brasiliano
Infortunio Luvumbo, come sta l’attaccante del Cagliari? La situazione attuale
Cagliari, brutto infortunio per Belotti: lesione al crociato - X Vai su X
CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA CAGLIARI. GRAVE INFORTUNIO AL GALLO BELOTTI - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, infortunio per Zappa: ecco quando è fissata la data del suo rientro - Tutti i dettagli Il Cagliari continua a fare i conti con una lunga serie di infortuni che stanno complicando ... Si legge su calcionews24.com
Infortunio Zappa, spunta la data del recupero! Ecco per quale partita tornerà: il punto della situazione - Ecco in quale match si presenterà: cosa filtra Le tegole non smettono di abbattersi sul Cagliari, già falcidiato dagli ... Lo riporta cagliarinews24.com