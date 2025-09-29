Cage Warriors le MMA a Ostia

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre 2025, dalle 17, lo storico Palapellicone di Ostia ospiterà la 195 esima edizione dei Cage Warriors, l'evento di arti marziali miste più prestigioso d’Europa giunto in Italia alla sua ottava edizione.Una serata che porterà nella Capitale i migliori atleti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cage - warriors

Le Mma tornano a Roma, il 4 ottobre i ‘Cage Warriors’ al Palapellicone di Ostia

Cage Warriors 2025, arriva l’MMA al PalaPellicone di Ostia: tanti i campioni in gara

Ostia, le Mma tornano a Roma: il 4 ottobre la card più importante della storia italiana al Palapellicone - Sabato 4 ottobre, dalle 17, prende il via la 195 esima edizione dei Cage Warriors, l'evento di arti marziali miste più prestigioso d’Europa giunto in Italia alla sua ottava edizione ... Si legge su roma.corriere.it

cage warriors mma ostiaLe MMA tornano a Roma: il 4 ottobre i 'Cage Warriors' al Palapellicone di Ostia - Sale l'attesa per la 195ª edizione dell'evento di arti marziali miste più prestigioso d’Europa: tutti i dettagli ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cage Warriors Mma Ostia