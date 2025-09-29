Cade da tre metri grave un operaio

Udinetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio un operaio classe 1960 è caduto da tre metri d'altezza circa, ferendosi gravemente. È successo a Povoletto, mentre l'uomo – residente a Faedis – stava lavorando su un'impalcatura. L'hanno soccorso i sanitari del 118, che l'hanno trovato cosciente, ma in serie condizioni, e l'hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

