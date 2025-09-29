Cade da tre metri grave un operaio

Udinetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio un operaio classe 1960 è caduto da tre metri d'altezza circa, ferendosi gravemente. È successo a Povoletto, mentre l'uomo – residente a Faedis – stava lavorando su un'impalcatura. L'hanno soccorso i sanitari del 118, che l'hanno trovato cosciente, ma in serie condizioni, e l'hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cade - metri

Scivola su un sentiero a Bolognola, cade per 25 metri. Ex assessore Greco (presente con la famiglia) recuperato con il verricello e ricoverato Torrette

Cade da 5 metri, incidente sul lavoro: portato in ospedale, codice rosso

Cade nella tomba del marito precipitando da un'altezza di due metri

cade tre metri graveCade da tre metri, grave un operaio - È successo oggi pomeriggio a Povoletto, dove l'uomo, residente a Faedis, stava lavorando. udinetoday.it scrive

cade tre metri graveBimbo cade da un balcone a Torino, restano gravi le condizioni - Restano gravi le condizioni di un bambino di cinque anni (da compiere a breve) caduto dal balcone ieri pomeriggio Torino, mentre stava giocando. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cade Tre Metri Grave