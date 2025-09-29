Cadavere trovato nelle campagne di Foggia | si indaga per omicidio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento. Nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre, nelle campagne di Foggia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane, con ogni probabilità di origini straniere. Sul cadavere è stata individuata una ferita compatibile con un colpo d’arma da fuoco, circostanza che ha portato gli investigatori a ipotizzare l’ omicidio. Le indagini in corso. Gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire con precisione le cause e le modalità del decesso. Al momento, le indagini si trovano in una fase iniziale e non si esclude alcuna pista. L’allarme e i primi rilievi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

