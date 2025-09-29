Cadavere nel fiume | sommozzatori al lavoro

Sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano al lavoro a Paderno d’Adda, alle porte della Brianza, dove alle 12.30 di oggi, lunedì 29 settembre, è stato avvistato nell’Adda un cadavere.Un allarme seguito dall’immediata organizzazione della macchina dei soccorsi: il corpo è stato visto galleggiare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Tragedia a Traversella: trovato il cadavere di un uomo in un fiume, lo si cercava da ore

Italia, scoperta shock: trovato cadavere nel fiume: “Scena raccapricciante”

Shock in città: lungo le rive del fiume trovato un cadavere

Roncade, trovato un cadavere nel fiume Musestre: indagini in corso - È giallo a Roncade, nel Trevigiano, dove nel pomeriggio di giovedì è stato recuperato il cadavere di un uomo, dall’età stimata tra i 60 e i 70 anni, riemerso dalle acque del fiume Musestre, nei pressi ... Lo riporta rainews.it

Cadavere nel fiume Musestre identificato: si tratta di un uomo di 75 anni di Roncade - Identificato dopo ore di ricerche e l'appello ai cittadini l'uomo rinvenuto nel fiume Musestre, sotto il ponte della Treviso Mare. Lo riporta ilgazzettino.it