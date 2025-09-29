Caccia danesi per vigilare su droni

7.00 Un caccia danese ha sorvolato l'isola di Bornholm in un'azione che mira a far rispettare la sovranità del Paese e dare supporto agli aerei civili dopo le irruzioni di droni nello spazio aereo della Danimarca. In allerta H24 due F-16, pronti al decollo nella base di Skrydstrup. Ancora un drone sullo scalo di Bardufoss e un aereo dirottato sul norvegese Gardemoen a Oslo. Divieto di volo, tutta la settimana, a tutti i voli civili: l'1 e 2 ottobre a Copenaghen leader e Conferenza Comunità politica europea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

