Caccia danesi per vigilare su droni

7.00 Un caccia danese ha sorvolato l'isola di Bornholm in un'azione che mira a far rispettare la sovranità del Paese e dare supporto agli aerei civili dopo le irruzioni di droni nello spazio aereo della Danimarca. In allerta H24 due F-16, pronti al decollo nella base di Skrydstrup. Ancora un drone sullo scalo di Bardufoss e un aereo dirottato sul norvegese Gardemoen a Oslo. Divieto di volo, tutta la settimana, a tutti i voli civili: l'1 e 2 ottobre a Copenaghen leader e Conferenza Comunità politica europea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

DIEGO FUSARO: Nuovi jet russi intercettati dai caccia Nato sui cieli danesi!

Ancora alta tensione nei cieli d'Europa. Mentre la Danimarca denuncia un nuovo sconfinamento di droni, la NATO fa alzare due caccia stanziati in Lituania per la presenza velivoli russi vicino allo spazio aereo della Lettonia

Altri droni avvistati, caccia danesi in volo. Tra pochi giorni tutti i leader Ue saranno a Copenaghen - Un aereo da caccia danese ha sorvolato ieri sera l'isola di Bornholm, nell'ambito di un'operazione di "preparazione al respingimento".

Droni (non identificati) sulle basi militari della Danimarca. Allarme anche nel campus che ospita gli F-35 - I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l'incidente è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze