Cabina elettrica in area Unesco Il comitato scrive al ministero E Roma chiede lumi in Regione
di Antonio Passanese FIRENZE Dopo il cubo bianconero che svetta su Corso Italia, il ministero della Cultura torna a occuparsi di Firenze, e in particolare della cabina di trasformazione (che per gli abitanti della zona ha invece tutte le caratteristiche di una centrale elettrica) che l’ Enel sta realizzando al Sodo, nella zona di Castello. A nulla, fino a oggi, sono servite una petizione che ha raccolto più di mille firme e i numerosi sit-in organizzati dal comitato Osservatorio Quartiere 5. E così, "visto che le nostre ragioni non sono state neanche prese in considerazione sia dall’amministrazione che dalla Regione, che ormai danno l’opera per approvata e fatta", afferma il portavoce Maurizio Bruschi, un centinaio di residenti ha prima tentato la carta del Tar – che però non ha concesso la sospensiva ma sentenzierà nel merito nei prossimi giorni – per poi scrivere al ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Limbiate, incendio cabina elettrica, intervento dei Vigili del fuoco
Proteste per la cabina elettrica, il sindaco: "Il Comune non può esprimere veto"
Rovellasca, incendio cabina elettrica, black out e persona bloccata in ascensore
"Cabina elettrica in area Unesco". Il comitato scrive al ministero . E Roma chiede lumi in Regione - Dopo il cubo di Corso Italia, il dicastero della Cultura ora punta i fari sull'impianto che nascerà a Castello.
Firenze: protesta contro il progetto della centrale elettrica del Sodo - Protesta oggi sotto Palazzo Vecchio, dove è in corso il Consiglio comunale, da parte del comitato che non vuole "la costruzione di una cabina di trasformazione