Byron il pronipote in visita Incantato dai Musei Dona il bastone dell’avo

Le collezioni dei Musei Byron e del Risorgimento si arricchiscono di un importante cimelio. È infatti arrivato ieri da Londra e dalle mani di Lord Robin Byron, avvocato esperto in diritto della navigazione, un discendente di George Byron, uno dei bastoni da passeggio del poeta inglese, che era di proprietà della Byron Society inglese. Su di esso si trova un’iscrizione che aiuta a ricostruirne la storia: "Uno dei comuni bastoni da passeggio di Lord Byron, donato alla sua partenza dall’Italia per Missolungi, 1824, al suo compagno capitano Medwin e da questi trasferito al dottor Granville come segno di antica amicizia e stima, 1842". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
