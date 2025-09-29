L’obiettivo è intervenire sulla busta paga dei lavoratori italiani. Andare a incidere su stipendi che crescono troppo poc o e che non aiutano di certo a rilanciare i consumi e di conseguenza l’economia. Il governo sta pensando alle misure da introdurre con la prossima manovra, consapevole che non può bastare il taglio dell’Irpef, incentivo utile solo a livello individuale. L’idea, infatti, è di intervenire aiutando anche le famiglie, soprattutto le giovani coppie e i nuclei con figli. Per farlo si pensa a diversi interventi, dalla revisione delle detrazioni per i nuclei familiari al sostegno per l’acquisto o l’affitto delle abitazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Busta paga, verso una rivoluzione nel 2026? Cosa può cambiare per stipendi e detrazioni con la manovra