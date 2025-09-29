Busta paga verso una rivoluzione nel 2026? Cosa può cambiare per stipendi e detrazioni con la manovra
L’obiettivo è intervenire sulla busta paga dei lavoratori italiani. Andare a incidere su stipendi che crescono troppo poc o e che non aiutano di certo a rilanciare i consumi e di conseguenza l’economia. Il governo sta pensando alle misure da introdurre con la prossima manovra, consapevole che non può bastare il taglio dell’Irpef, incentivo utile solo a livello individuale. L’idea, infatti, è di intervenire aiutando anche le famiglie, soprattutto le giovani coppie e i nuclei con figli. Per farlo si pensa a diversi interventi, dalla revisione delle detrazioni per i nuclei familiari al sostegno per l’acquisto o l’affitto delle abitazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: busta - paga
ATA: al via i corsi per 46mila nuove posizioni economiche con aumenti in busta paga fino a 98 euro netti al mese
In Alto Adige verso il doppio stipendio base per i docenti: bonus in busta paga e trasporto gratuito
Stipendi NoiPA e addizionali IRPEF: busta paga differenziata in base alla residenza [Aliquote + Circolare]
Sciopero scuola: quanto si perde in busta paga e quanto risparmia lo Stato - facebook.com Vai su Facebook
Cambio divisa in busta paga: la Cassazione ribalta tutto e amplia la platea - https://laleggepertutti.it/743856_cambio-divisa-in-busta-paga-la-cassazione-ribalta-tutto-e-amplia-la-platea… - #CambioDivisa #DivisaLavoro #Tempotuta - X Vai su X
Manovra, fino a 120 euro in più in busta paga: il piano della maggioranza per il ceto medio - Un taglio delle tasse che potrebbe alleggerire sensibilmente il prelievo fiscale per il ceto medio, con un guadagno in busta paga che – almeno ... Da iltempo.it
Busta paga di ottobre, in arrivo aumenti e arretrati per questi lavoratori - Buste paga, in arrivo aumenti e arretrati per i Vigili del Fuoco. money.it scrive