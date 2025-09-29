Burgess il nuovo guru della Juve all’attacco di FIFA e UEFA | Ci sono troppe partite e pochi giorni di riposo Nel migliore dei casi cala la resa nel peggiore arrivano gli infortuni

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Burgess, il nuovo guru della Juve allattacco di FIFA e UEFA: tutte le dichiarazioni del nuovo Director of Performance. Non ha ancora iniziato ufficialmente il suo lavoro alla Continassa, ma le sue parole hanno già un peso enorme. Darren Burgess, il nuovo Director of Performance della Juventus, ha parlato del tema più caldo del calcio moderno, il calendario affollato, e lo ha fatto con la consueta lucidità e durezza, nel suo ruolo di presidente del comitato di esperti di alta performance del sindacato mondiale dei calciatori (FIFPRO). Come riportato da Calcio e Finanza, le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di battaglia legale, con la FIFPRO che ha presentato un reclamo formale alla Commissione Europea contro la FIFA per abuso di posizione dominante, proprio a causa dei calendari sempre più fitti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

burgess il nuovo guru della juve all8217attacco di fifa e uefa ci sono troppe partite e pochi giorni di riposo nel migliore dei casi cala la resa nel peggiore arrivano gli infortuni

© Juventusnews24.com - Burgess, il nuovo guru della Juve all’attacco di FIFA e UEFA: «Ci sono troppe partite e pochi giorni di riposo. Nel migliore dei casi cala la resa, nel peggiore arrivano gli infortuni»

In questa notizia si parla di: burgess - nuovo

Burgess Juve, annunciato il nuovo Director of Performance del club bianconero! Chi è, quale sarà il suo ruolo e tutti i dettagli presenti nel comunicato

Chi è Burgess Juve, il nuovo Director of Performance: un profilo da top club mondiale. La sua storia e tutto quello che c’è da sapere

Juve, l'ex Arsenal Darren Burgess è il nuovo director of performance

burgess nuovo guru juvePrevenzione infortuni, psicologia e performance: chi è Burgess, nuovo 'guru' del fitness Juve - Una carriera di successi ma iniziata con numerosi rifiuti e alla fine 'Burgo' ha ottenuto il suo primo impiego a tempo pieno a 30 anni. Da gazzetta.it

burgess nuovo guru juveDarren Burgess contro il calendario: "Troppe partite e poco riposo". Le parole del nuovo Director of Performance della Juventus - Il sindacato Mondiale dei calciatori contro il calendario, parla Burgess, che fa parte del comitato FIFPro. Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Burgess Nuovo Guru Juve