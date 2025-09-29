Burgess il nuovo guru della Juve all’attacco di FIFA e UEFA | Ci sono troppe partite e pochi giorni di riposo Nel migliore dei casi cala la resa nel peggiore arrivano gli infortuni

Burgess, il nuovo guru della Juve all’attacco di FIFA e UEFA: tutte le dichiarazioni del nuovo Director of Performance. Non ha ancora iniziato ufficialmente il suo lavoro alla Continassa, ma le sue parole hanno già un peso enorme. Darren Burgess, il nuovo Director of Performance della Juventus, ha parlato del tema più caldo del calcio moderno, il calendario affollato, e lo ha fatto con la consueta lucidità e durezza, nel suo ruolo di presidente del comitato di esperti di alta performance del sindacato mondiale dei calciatori (FIFPRO). Come riportato da Calcio e Finanza, le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di battaglia legale, con la FIFPRO che ha presentato un reclamo formale alla Commissione Europea contro la FIFA per abuso di posizione dominante, proprio a causa dei calendari sempre più fitti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

