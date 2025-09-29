Burger King in viale | dopo l' incendio si avvicina la possibile riapertura

Il Burger King in viale XX Settembre sarebbe prossimo alla riapertura dopo l'incendio nel lontano 2022. Secondo fonti di Trieste Prima, il locale dovrebbe riaprire a fine novembre. Il 10 ottobre del 2022 l'incendio aveva colpito il locale producendo una colonna di fumo che aveva invaso diverse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

