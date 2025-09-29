Buon compleanno presidente! | gli auguri dell' Ac Monza a Silvio Berlusconi

Monzatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio e la foto, quella foto tanto cara a Silvio Berlusconi, tra i suoi bagaj. Così l’Ac Monza ha voluto ricordare il compleanno di quel suo storico presidente che oggi, lunedì 29 settembre, avrebbe spento la 89 anni.Gli auguri dell'Ac Monza“Nel giorno del suo compleanno - si legge sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…

buon compleanno presidente auguriUmberto Bossi compie 84 anni, i messaggi per il compleanno - Tra i messaggi Calderoli, Zaia, Centinaio, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il governatore Attilio Fontana (ANSA) ... Segnala ansa.it

buon compleanno presidente auguriBuon compleanno, Yerry Mina! Il difensore del Cagliari compie oggi 31 anni: gli auguri del club – FOTO - Nella giornata odierna l’esperto centrale colombiano del Cagliari spegne 31 candeline: gli auguri del club Oggi, 23 settembre, il centrale difensivo del Cagliari, Yerry Mi ... Da cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Presidente Auguri