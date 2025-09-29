Buon compleanno presidente! | gli auguri dell' Ac Monza a Silvio Berlusconi

Un messaggio e la foto, quella foto tanto cara a Silvio Berlusconi, tra i suoi bagaj. Così l’Ac Monza ha voluto ricordare il compleanno di quel suo storico presidente che oggi, lunedì 29 settembre, avrebbe spento la 89 anni.Gli auguri dell'Ac Monza“Nel giorno del suo compleanno - si legge sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it