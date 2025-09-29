Buon compleanno Mary Poppins! Julie Andrews compie 90 anni e noi vi regaliamo i suoi migliori film in streaming
L'attrice inglese premiata con l'Oscar ha recitato in almeno tre opere diventate leggendarie. Ecco i suoi film in streaming che ricordiamo con piacere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: buon - compleanno
Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…
Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…
Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…
Buon compleanno, grande Silvio! - X Vai su X
Tanti auguri di buon compleanno a @lorenzojova Foto dal suo profilo social - facebook.com Vai su Facebook
Dick Van Dyke a Disneyland per il compleanno della moglie: gli sceneggiatori cantano per lui “Com’è bello passeggiar con Mary” - È stata una piacevole sorpresa la visita dell’attore Dick Van Dyke a Disneyland, in occasione del compleanno della moglie Arlene Silver. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Mary Poppins: Compie 60 anni il film sulla tata più magica del mondo - Da libro a lungometraggio di successo voluto da Walt Disney con protagonista Julie Andrews e Dick Van Dyke, la bambinaia che vola ... Come scrive panorama.it