Buon compleanno Loretta Goggi Pierluigi Bersani Nicola di Bari…

Buon compleanno Pierluigi Bersani, Loretta Goggi, Michele Arnese, Nicola di Bari, Lech Walesa, Marina Lotar, Franco Corleone, Chiara Geronzi, Carmine Russo, Daniel Pedrosa, Andrea Poli, Luciano Tessari, Oscar Massei, Alessio Sestu, Ilaria Garzaro, Samuel di Carmine, Andrea Rispoli, Adem Ljajic, Raf, Marcello Trotta, Lucrezia Marricchi, Laura Barberis, Alice Matteucci. Oggi, 29 settembre., come dice la famosa canzone di Battisti e Mogol, lanciata dall’Equipe 84, compiono gli anni: Michele Arnese, giornalista; Nicola di Bari (Michele Scommegna), cantautore; Lech Walesa, sindacalista, politico; Marina Lotar, attrice; Franco Corleone, politico; Loretta Goggi, attrice, cantante, conduttrice tv; Pierluigi Bersani, politico; Raf (Raffaele Riefoli), cantautore; Chiara Geronzi, giornalista; Carmine Russo, ex arbitro, dirigente; Daniel Pedrosa, pilota moto; Andrea Poli, calciatore; Giacomo Zampieri, ex ciclista; Nino Migliori, fotografo; Luciano Tessari, ex calciatore, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Loretta Goggi spiazza sull’addio a Tale e Quale Show: “Il mio ruolo non mi piaceva più”/ “Ero in imbarazzo…” - Un ruolo che sembrava ormai cucito sulla sua pelle, forte delle sue conoscenze ... Riporta ilsussidiario.net
Loretta Goggi ricorda Pippo Baudo: «Nel 2023 mi disse "Non mi va di farmi vedere così". Con lui gli anni più belli» - Qualche anno fa Loretta Goggi invitò Pippo Baudo a Benedetta Primavera ma lui disse di no: «Non mi va di farmi vedere così, spero che tu capisca». Scrive ilmessaggero.it