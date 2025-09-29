Bundesliga | tutte le big raccolgono i tre punti si delineano le prime gerarchie

Berlino (Germania) 29 settembre 2025 - La Bundesliga arriva al suo quinto episodio e comincia a delineare in linea di massima gli stessi valori dello scorso anno. In questo weekend infatti vincono tutte le prime sei squadre in classifica, aprendo anche la forbice con una prima fuga delle top del campionato. Dietro invece si sveglia l' Heidenheim, mentre è una gara d'altri tempi quella giocata a Monchengladbach con ben dieci reti complessive segnate. L'esito delle partite del weekend. Il Bayern Monaco inaugura la quinta giornata di Bundesliga e lo fa nell'unico modo che conosce: vincendo! Altra doppietta di Harry Kane, il quale raggiunge quota 10 in campionato, e quinto successo in altrettante partite giocate dai bavaresi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

