Bullismo l’esperienza nelle scuole di chi combatte un fenomeno pericoloso e diffuso

L'esperienza delle scuole che combattono il bullismo. Un fenomeno pericoloso e ancora molto diffuso.

"Da bambina ho subito bullismo, e sui figli non ci ho mai pensato": in un'intervista la cantante Noemi racconta la sua esperienza e la scelta sulla maternità

Paolo suicida a 14 anni perché “vittima di bullismo”, Valditara telefona ai genitori. Partite le ispezioni a scuola - Roma, 15 settembre 2025 – Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiamato il padre di Paolo Mendico, il quattordicenne della provincia di Latina che si è tolto la vita la mattina dell’11 ... Riporta quotidiano.net

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - Aveva solo 14 anni e si è ucciso la mattina dell’11 settembre, poche ore prima dell’inizio dell’anno scolastico nel comune di Santi Cosma e Damiano (Latina). Secondo ilfattoquotidiano.it