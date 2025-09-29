Bugatti Centodieci | Un’Ode alla Passione e all’Esclusività nel Cuore dell’Italia a cura di Cammillo Gravante

“Quando si parla di una Bugatti, e in particolare di una creazione così eccezionale come la Centodieci, non si sta semplicemente discutendo di una vettura,” esordisce Gravante dal suo studio privato, un luogo dove la discrezione è la regola principale e le pareti trasudano storia automobilistica. “Si sta parlando di un pezzo di storia, di un omaggio a un’icona che ha segnato un’epoca e che, ancora oggi, definisce i limiti del possibile.” La Bugatti Centodieci, presentata per celebrare i 110 anni dalla fondazione del marchio, è un tributo esplicito e magnificamente eseguito alla Bugatti EB110 degli anni ’90. 🔗 Leggi su Citypescara.com