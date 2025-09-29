La trasferta di Arezzo ha lasciato in eredità al Carpi una tegola molto pesante. Come già anticipato ieri, Erik Gerbi nel finale del match si è infortunato nel tentativo di rimettere in gioco un pallone che stava per terminare sul fondo, in uno degli ultimi attacchi biancorossi a caccia del 2-2 prima della rete di Varela che ha chiuso i conti: ha calciato la spalla in precario equilibrio e ha fatto un movimento innaturale con la gamba. Il giocatore è rientrato con la squadra dalla Toscana e poi sabato sera è stato visitato in ospedale a Modena, con i primi esami che hanno evidenziato il microdistacco dell’apice del perone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brutta tegola per il Carpi. Gerbi fuori per almeno un mese