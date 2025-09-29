Brutta tegola per il Carpi Gerbi fuori per almeno un mese

La trasferta di Arezzo ha lasciato in eredità al Carpi una tegola molto pesante. Come già anticipato ieri, Erik Gerbi nel finale del match si è infortunato nel tentativo di rimettere in gioco un pallone che stava per terminare sul fondo, in uno degli ultimi attacchi biancorossi a caccia del 2-2 prima della rete di Varela che ha chiuso i conti: ha calciato la spalla in precario equilibrio e ha fatto un movimento innaturale con la gamba. Il giocatore è rientrato con la squadra dalla Toscana e poi sabato sera è stato visitato in ospedale a Modena, con i primi esami che hanno evidenziato il microdistacco dell’apice del perone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

