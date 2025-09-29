Brutta domenica per De Laurentiis | il Napoli perde il suo AG4IN affonda nelle sale

Ilnapolista.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stata una bella domenica per Aurelio De Laurentiis che ieri sera era in tribuna a San Siro ad assistere alla seconda sconfitta stagionale (la prima in campionato) del suo Napoli. Calcisticamente avrà poco da ridire, Conte ha testato la profondità della rosa, soprattutto in difesa, e va detto che non è andata benissimo. Ma il campionato è lungo. Brutte notizie anche dalle sale cinematografiche. È andata male la prima domenica nelle sale di AG4IN il film sul quarto scudetto del Napoli. Sembra aver già perso la sua spinta propulsiva, a nemmeno un’uscita dalla presentazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

