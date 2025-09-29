Brugnato al via la manutenzione dei corsi d’acqua
Al via pochi giorni fa a Brugnato i lavori di manutenzione dell’alveo del torrente Chicciola. Dopo gli interventi sul fosso del Macco, il canale delle Razze, il bedale di via Cavour, la ruspa è entrata nel principale torrente che attraversa il centro abitato. Sotto la lente il tratto finale, a partire dal ponte della strada provinciale sp7, e il tratto a monte dopo il ponte Quattrocchi. L’operazione è finanziata con fondi regionali integrati da finanze del bilancio comunale, per un totale di ventimila euro. "L’intervento – spiegano dal Comune – permetterà di liberare i nostri corsi da vegetazione e materiale depositato che, in caso di forti piogge, potrebbero ostacolare il deflusso delle acque e provocare criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
