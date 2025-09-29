Bruciata viva dal figlio muore dopo settimane di agonia | scatta l' arresto
Questa mattina i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni accusato dell'omicidio della madre. La donna, ricoverata il 31 luglio 2025 con ustioni di terzo grado, è deceduta il 15 agosto. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto era stato ipotizzato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
