Brucia viva la madre perché geloso della sua nuova relazione sentimentale 38enne in manette; orrore ad Afragola nel napoletano

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 31 luglio mattina Vincenza Russo era stata trovata nella sua casa di Afragola, nel napoletano, con ustioni di terzo grado su tutto il corpo; dopo due mesi di indagini i carabinieri arrestano il figlio 38enne che "avrebbe agito per gelosia" Brucia viva la madre perché geloso della su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

brucia viva la madre perch233 geloso della sua nuova relazione sentimentale 38enne in manette orrore ad afragola nel napoletano

© Ilgiornaleditalia.it - Brucia viva la madre perché geloso della sua nuova relazione sentimentale, 38enne in manette; orrore ad Afragola, nel napoletano

In questa notizia si parla di: brucia - viva

Ennesimo linciaggio islamico in Nigeria: folla brucia viva una donna accusata di balsfemia

Brucia viva la madre e inscena il suicidio: era geloso per la nuova relazione

Afragola, brucia viva la madre dopo lite: arrestato il figlio

brucia viva madre perch233Brucia viva la madre e inscena il suicidio: era geloso per la nuova relazione - I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Afragola (Napoli): è accusato di avere dato fuoco alla madre, provocandone la morte, per gelosia per una nuova ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Brucia Viva Madre Perch233