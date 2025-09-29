Brucia viva la madre perché geloso della sua nuova relazione sentimentale 38enne in manette; orrore ad Afragola nel napoletano

Lo scorso 31 luglio mattina Vincenza Russo era stata trovata nella sua casa di Afragola, nel napoletano, con ustioni di terzo grado su tutto il corpo; dopo due mesi di indagini i carabinieri arrestano il figlio 38enne che "avrebbe agito per gelosia" Brucia viva la madre perché geloso della su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Brucia viva la madre perché geloso della sua nuova relazione sentimentale, 38enne in manette; orrore ad Afragola, nel napoletano

