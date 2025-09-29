Brucia viva la madre e inscena il suicidio | era geloso per la nuova relazione

I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Afragola (Napoli): è accusato di avere dato fuoco alla madre, provocandone la morte, per gelosia per una nuova relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ennesimo linciaggio islamico in Nigeria: folla brucia viva una donna accusata di balsfemia

