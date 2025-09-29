Brucia viva la madre che muore dopo settimane di agonia | Il figlio non accettava la sua relazione con un altro uomo

Un uomo di 37 anni è stato arrestato all'alba del 29 settembre ad Afragola (Napoli) perché accusato di aver bruciato viva la madre. La donna è morta il 15 agosto dopo settimane di agonia. In un primo momento i vigili del fuoco avevano ipotizzato un tentato suicidio. La svolta è arrivata con le. 🔗 Leggi su Today.it

