Bruce Willis l’annuncio della moglie sulla malattia | Questo è stato il primo sintomo
Svegliarsi una mattina e accorgersi che un dettaglio apparentemente banale può nascondere molto di più. È con questa consapevolezza che Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha raccontato il momento in cui ha compreso che qualcosa non andava. Le sue parole, cariche di emozione, hanno riportato l’attenzione sul primo segnale della malattia che ha costretto l’attore a lasciare le scene. Durante un’intervista al podcast Next Question condotto da Katie Couric, Emma ha ricordato come un semplice cambiamento nel linguaggio del marito, inizialmente legato al passato infantile, si sia rivelato il campanello d’allarme di una condizione ben più grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
