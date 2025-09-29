Bruce Willis la moglie racconta | È iniziato tutto con il suo balbettio
Emma Heming, durante una nuova intervista, è tornata a parlare dei primi sintomi della malattia che ha colpito la star di Die Hard. La moglie di Bruce Willis, Emma Heming, è tornata a parlare della malattia dell'attore, spiegando perché avevano sottovalutato i primi sintomi della demenza frontotemporale. Durante un episodio del podcast Next Question, condotto da Ketie Couric, la modella ha raccontato quanto accaduto alcuni anni fa. I primi sintomi La star del cinema, quando era un bambino, aveva sofferto di balbuzie e questo aveva fatto pensare a Emma che Bruce Willis non avesse alcun particolare problema: "È iniziato tutto con il suo balbettio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
