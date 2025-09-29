Bruce Willis la moglie mette in guardia | Il primo sintomo della malattia
Personaggi Tv. Svegliarsi una mattina qualsiasi e rendersi conto che i segni più banali potevano essere i tamponi silenziosi di una malattia cerebrale incurabile: è questa la confessione intensa con cui Emma Heming ha aperto il suo racconto sullo stato di salute del marito, Bruce Willis. Nel podcast Next Question condotto da Katie Couric, la moglie dell’attore ha raccontato il momento in cui ha compreso che un piccolo dettaglio nel modo di esprimersi, apparentemente collegato al passato infantile del marito, fosse forse il primo bagliore di qualcosa di molto più grave. «Mai avrei pensato che fosse demenza», ha ammesso con fragilità e sincerità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
