Le parole pronunciate dal Boss durante la premiere del biopic Springsteen: Liberami dal nulla hanno emozionato il pubblico del New York Film Festival. Esibizione a sorpresa per Bruce Springsteen, intervenuto a sostegno del biopic a lui dedicato Springsteen: Liberami dal nulla, presentato in anteprima al New York Film Festival. Il film, che vede Jeremy Allen White nei panni del Boss, racconta la genesi del disco di culto Nebraska. Affiancato da White e dalle co-star Jeremy Strong, Stephen Graham, Odessa Young e Gaby Hoffman, Springsteen è salito sul palco della Alice Tully Hall. Prima di eseguire Land of Hopes and Dreams con la chitarra acustica, il cantautore ha parlato del film, ringraziando Jeremy Allen White per aver "interpretato una versione di me molto più .

Bruce Springsteen infiamma la première di Liberami dal nulla: "America non è terra di odio e censura"