BrokenLore DON’T LIE il nuovo horror psicologico annunciato da Wired Productions e Serafini Productions

Al Tokyo Game Show 2025, Wired Productions e Serafini Productions hanno svelato BrokenLore: DON’T LIE, nuova esperienza horror che amplia l’universo della serie. Il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam, con data di uscita ancora da definire. Per Sebastiano Serafini, ideatore del progetto, questo episodio rappresenta un passo decisivo: una storia inedita e disturbante che, pur restando legata al mondo di BrokenLore, porta la saga verso nuove prospettive. Leo Zullo, direttore di Wired Productions, ha sottolineato come lo studio incarni la filosofia dell’editore, sempre pronto a sostenere creativi con visioni forti e originali. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - BrokenLore DON’T LIE il nuovo horror psicologico annunciato da Wired Productions e Serafini Productions

In questa notizia si parla di: brokenlore - nuovo

