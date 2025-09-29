Brindisi Fc | ricorso del Taranto bocciato confermata la vittoria a tavolino

BRINDISI – Rigettato il ricorso presentato dal Taranto e confermata la vittoria del Brindisi per 3-0, a tavolino. Il giudice sportivo del comitato regionale della Lega nazionale dilettanti, Mario Pinto, si è espresso sul match di ritorno del primo turno di Coppa Italia. La gara era in programma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it