Brindisi Fc | ricorso del Taranto bocciato confermata la vittoria a tavolino
BRINDISI – Rigettato il ricorso presentato dal Taranto e confermata la vittoria del Brindisi per 3-0, a tavolino. Il giudice sportivo del comitato regionale della Lega nazionale dilettanti, Mario Pinto, si è espresso sul match di ritorno del primo turno di Coppa Italia. La gara era in programma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il Taranto non va a Brindisi, rossoblù pronti a fare ricorso
Coppa Italia Eccellenza, il Giudice Sportivo assegna il 3-0 al Brindisi: Taranto escluso dal torneo - Mario Pinto, si è espresso in merito al ricorso presentato dal Taranto 2025 dopo la mancata disputa della gara di Coppa Italia
Calcio, il Taranto non si presenta: «Rosa decimata». Sconfitta a tavolino con il Brindisi - Il club rossoblù aveva deciso di non presentarsi per via di diversi assenti a causa di un'epidemia interna