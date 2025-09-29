Bridgerton 4 | svelato il poster e la data di uscita

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sappiamo quando uscirà Bridgerton 4 ed è stato svelato anche il nuovissimo poster del quarto capitolo di serie. Netflix, infatti, ha annunciato la data di debutto del quarto capitolo della serie ispirata al ciclo di romanzo rosa di Julia Quinn questa volta dedicato alla storia di Benedict. E non. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bridgerton - svelato

Bridgerton 4, l'evento di San Valentino con i protagonisti Luke Thompson e Yerin Ha - Netflix ha anche annunciato i concerti a lume di candela di Bridgerton, performance orchestrali delle opere dello show in oltre 30 città del mondo, da Seoul a Mumbai. Come scrive tg24.sky.it

Bridgerton 4: un video regala le prime immagini della storia d'amore di Benedict e Sophie - Netflix, per festeggiare San Valentino, ha condiviso un video che regala le prime immagini dal set della stagione 4 di Bridgerton. Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Bridgerton 4 Svelato Poster