Bridgerton 4 | Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d' argento Sophie

Una nuova immagine della quarta stagione di Bridgerton ci dà appuntamento su Netflix nel 2026 e mostra Yerin Ha nei panni del nuovo interesse amoroso di Benedict. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Bridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie

In questa notizia si parla di: bridgerton - primo

Rilasciato il primo poster della quarta stagione di Bridgerton. - X Vai su X

Arriva la nuova collezione make up NYX x Bridgerton Nel primo commento c'è il link per scoprire l'intera linea - facebook.com Vai su Facebook

Bridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie - Una nuova immagine della quarta stagione di Briudgerton ci dà appuntamento su Netflix nel 2026 e mostra Yerin Ha nei panni del nuovo interesse amoroso di Benedict. Lo riporta comingsoon.it

Bridgerton 4, c’è la data d’uscita. E Netflix conferma la 5 e 6 stagione - Netflix ha condiviso sul web un nuovo teaser di Bridgerton 4, in cui si vede il nuovo protagonista della stagione Benedict ad una festa in maschera. Segnala dilei.it