Bridgerton 4 | Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d' argento Sophie

Comingsoon.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova immagine della quarta stagione di Bridgerton ci dà appuntamento su Netflix nel 2026 e mostra Yerin Ha nei panni del nuovo interesse amoroso di Benedict. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

bridgerton 4 il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d argento sophie

© Comingsoon.it - Bridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie

In questa notizia si parla di: bridgerton - primo

Bridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie - Una nuova immagine della quarta stagione di Briudgerton ci dà appuntamento su Netflix nel 2026 e mostra Yerin Ha nei panni del nuovo interesse amoroso di Benedict. Lo riporta comingsoon.it

Bridgerton 4, c’è la data d’uscita. E Netflix conferma la 5 e 6 stagione - Netflix ha condiviso sul web un nuovo teaser di Bridgerton 4, in cui si vede il nuovo protagonista della stagione Benedict ad una festa in maschera. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Bridgerton 4 Primo Poster