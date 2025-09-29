Brevetti sotto la lente | il 30 settembre un webinar per sbaragliare i rivali
In un contesto economico che premia la rapidità di risposta, proteggere le proprie idee non è più un lusso ma una necessità. Il prossimo 30 settembre, dalle 14:30 alle 16:30, si terrà un webinar gratuito che promette di offrire strumenti concreti per chi vuole difendere i brevetti e scoprire in anticipo le mosse dei concorrenti. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
