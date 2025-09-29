Brescia trasferta amara Il pari della Virtus Verona arriva all’ultimo respiro

Questa volta il recupero è amaro per l’Union Brescia, che sul difficile campo della Virtus Verona raccoglie il secondo 1-1 di fila e si vede raggiungere dai rossoblù allultimo minuto di gioco. La gara del “Gavagnin-Nocini“ conferma quanto sia dura la Serie C anche per una squadra come quella di Aimo Diana. Gli scaligeri lottano su ogni pallone e, anche se sono gli ospiti a condurre per larghi tratti il gioco (con spunti di Cazzadori e Maistrello), la rete difesa da Sibi resta inviolata sino all’intervallo. Balestrero e compagni proseguono nel loro inseguimento nella ripresa e al 22’ sembra che gli sforzi dei biancazzurri siano destinati a ricevere il premio voluto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

