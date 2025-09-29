Brescia approva la mozione per il cessate il fuoco a Gaza e il riconoscimento della Palestina

Al termine di un consiglio comunale torrenziale e dopo quindici ore d'aula, Brescia si è impegnata a chiedere con forza il cessate il fuoco a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina.Da tre a due mozioniIl valzer delle mozioni ha scandito, passo dopo passo, la lunga maratona consiliare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

