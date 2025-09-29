Bremer non si ferma il difensore della Juve continua a lavorare per esserci contro il Villarreal | la FOTO pubblicata sui social gasa i tifosi

Bremer Juve, il difensore sui social mostra i muscoli: dopo la botta al ginocchio, punta alla Champions. Domani il test decisivo. Un messaggio senza parole, ma che vale più di mille dichiarazioni. Gleison Bremer sta lavorando duramente per esserci. Il difensore brasiliano della Juventus, in dubbio per la fondamentale trasferta di Champions League contro il Villarreal, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che accende le speranze dei tifosi bianconeri. Nello scatto, si vede il centrale classe 1997 in palestra, al lavoro per recuperare dalla botta al ginocchio sinistro rimediata nella partita contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer non si ferma, il difensore della Juve continua a lavorare per esserci contro il Villarreal: la FOTO pubblicata sui social gasa i tifosi

In questa notizia si parla di: bremer - ferma

#Juventus, che tegola: si ferma #Bremer contro l’#Atalanta -#DCM - X Vai su X

? Bremer e Thuram, Champions in bilico: infortuni Juve, la situazione - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Thuram e Bremer, ansia Juve: spunta un problema - La Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Villarreal per sognare anche in Europa: spunta un problema sugli infortuni. Come scrive calciomercato24.com

Infortunio Bremer, la Juve può tirare un sospiro di sollievo: ecco come sta il difensore brasiliano e le ultime novità dalla Continassa - Tudor pronto a schierarlo Sospiro di sollievo alla Continassa per la Juventus e per il suo allen ... Da juventusnews24.com