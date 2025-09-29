Braun Strowman | Sono semi-ritirato punto a fare l’attore

Per entrambi i periodi in cui è stato sotto contratto con la WWE, Braun Strowman è stato uno dei wrestler con l’ingaggio più alto della compagnia, a fronte di una presenza scenica non indifferente spesso sfruttata in tv. E se nella sua prima parentesi la federazione ha tentato di costruirlo come un nuovo “mostro”, facendogli sfidare big come Big Show, Brock Lesnar e Roman Reigns, col suo ritorno il suo ruolo è cambiato, e il suo compito è stato quello di “formare” una nuova generazione di giganti, come Jacob Fatu e Bronson Reed. Motivi economici e crescenti problemi fisici hanno poi spinto la compagnia a licenziarlo, anche se i rapporti rimangono ottimi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

