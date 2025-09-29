Braun Strowman | Sono semi-ritirato punto a fare l’attore
Per entrambi i periodi in cui è stato sotto contratto con la WWE, Braun Strowman è stato uno dei wrestler con l’ingaggio più alto della compagnia, a fronte di una presenza scenica non indifferente spesso sfruttata in tv. E se nella sua prima parentesi la federazione ha tentato di costruirlo come un nuovo “mostro”, facendogli sfidare big come Big Show, Brock Lesnar e Roman Reigns, col suo ritorno il suo ruolo è cambiato, e il suo compito è stato quello di “formare” una nuova generazione di giganti, come Jacob Fatu e Bronson Reed. Motivi economici e crescenti problemi fisici hanno poi spinto la compagnia a licenziarlo, anche se i rapporti rimangono ottimi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: braun - strowman
VIDEO: Dalla WWE alla TV, Braun Strowman debutta con la serie “Everything On The Menu”
Un mostro in cucina: Braun Strowman si racconta nel suo nuovo show - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO: Dalla WWE alla TV, Braun Strowman debutta con la serie “Everything On The Menu” - X Vai su X
Braun Strowman lascia il wrestling? - La WWE lo ha licenziato, al momento Braun Strowman non compare in altri show di wrestling, ma forse, vuole dedicarsi ad altro ... spaziowrestling.it scrive
L'ex stella della WWE Braun Strowman lascia un grande indizio sul suo futuro - Il 2025 non è certamente stato un anno facile per Braun Strowman, e la ragione principale è legata al suo licenziamento dalla WWE, avvenuto poco dopo WrestleMania 41, che ha lasciato tutti senza parol ... Lo riporta worldwrestling.it