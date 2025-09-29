Brad Bird finalmente al lavoro sul noir sci-fi d' animazione Ray Gunn suo vecchio progetto del cuore

Il regista de Gli incredibili e Mission Impossible: Protocollo fantasma, Brad Bird, torna all'animazione con un progetto del cuore, Ray Gunn, finanziato da Netflix.

Brad Bird finalmente al lavoro sul noir sci-fi d'animazione Ray Gunn, suo vecchio progetto del cuore - Il regista de Gli incredibili e Mission Impossible: Protocollo fantasma, Brad Bird, torna all'animazione con un progetto del cuore, Ray Gunn, finanziato da Netflix.

