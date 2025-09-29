Box office Una battaglia dopo l’altra vince il weekend e supera il milione di euro

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Una battaglia dopo l’altra' debutta nelle sale italiane superando il milione di euro in quattro giorni. È il nuovo film di Paul Thomas Anderson, interpretato da Leonardo DiCaprio e Sean Penn, a prendersi la vetta del box office nel weekend 25-28 settembre: disponibile su 478 schermi, porta a casa 1.069.334 euro con una . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: office - battaglia

Ryan gosling sfida la leggenda della fantascienza nell’accesa battaglia al box office del 2026

Leonardo DiCaprio verso il flop? Le previsioni al box-office di Una battaglia dopo l'altra non sono buone

Leonardo DiCaprio spiega l’importanza del box office per Una battaglia dopo l’altra

box office battaglia dopoBox Office 29 settembre, gli incassi all’esordio di Una battaglia dopo l’altra - È una sfida a suon di biglietti strappati quella che Paul Thomas Anderson e Warner Bros. ciakmagazine.it scrive

box office battaglia dopoBox office, Una battaglia dopo l’altra vince il weekend e supera il milione di euro - 'Una battaglia dopo l’altra' debutta nelle sale italiane superando il milione di euro in quattro giorni. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Box Office Battaglia Dopo