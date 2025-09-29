Box office | prospettive dopo un inizio lento per le battaglie cinematografiche

Il film prodotto da Warner Bros., One Battle After Another, ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica nazionale, ma non è riuscito a ottenere un esordio di grande impatto al botteghino. Nonostante le aspettative alte e un’accoglienza favorevole, l’incasso stimato nel primo fine settimana si attesta intorno ai 22,4 milioni di dollari, segnando una battuta d’arresto rispetto agli standard dei precedenti titoli della casa di produzione. Questa cifra rappresenta il debutto con il miglior risultato in carriera per il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson. risultati al box office e budget del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

