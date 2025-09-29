Box Office ITALIA | Vince il weekend Una battaglia dopo l’altra

Universalmovies.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una battaglia dopo l’altra si è confermato il film più visto anche nel weekend italiano, per il film di Paul Thomas Anderson arriva un milione di euro di incasso. Così come accaduto anche negli States ( questo il nostro articolo sul Box Office USA ), il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson si è portato a casa il Box Office ITALIA nel suo weekend d’esordio. Considerando che giovedì 25 settembre è stato l’ultimo giorno di Cinema in Festa, quindi con ticket a prezzi scontati, Una battaglia dopo l’altra ha chiuso il weekend con un incasso stimato di 1.06 milioni di euro, in forte aumento rispetto all’esordio dell’ultimo film di Anderson “ Licorice pizza ” con 436 mila euro nel 2021. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

