Botte dalla maestra il Comune dovrà pagare 1,2 milioni a 7 famiglie

Montevarchi (Arezzo), 29 settembre 2025 – La vicenda, sei anni fa, aveva scosso tutto il Valdarno aretino: schiaffi, umiliazioni e minacce ai bambini di un asilo nido privato da una maestra che non aveva nemmeno i titoli per svolgere la professione. Dopo il patteggiamento in sede penale, una sentenza civile segna un punto fermo sui risarcimenti alle famiglie. Il tribunale di Arezzo ha infatti condannato in solido la maestra, che era anche titolare dell'asilo nido privato L'Isola della Fantasia e il Comune di Montevarchi, riconoscendo un risarcimento che può arrivare fino a 1,2 milioni a sette famiglie i cui figli erano stati vittime dei maltrattamenti.

