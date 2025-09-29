Botte ai bambini in asilo il Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni
Il tribunale di Arezzo ha condannato una maestra, titolare di un asilo nido privato a Montevarchi (Arezzo) e il Comune a risarcire in solido sette famiglie di bambini vittime di maltrattamenti. La magistratura ha riconosciuto un risarcimento che può arrivare fino a 1,2 milioni di euro. E' quanto riporta oggi La Nazione. La vicenda risale sei anni fa: schiaffi, umiliazioni e minacce ai bambini, età. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: botte - bambini
Ragazzino massacrato di botte alla festa di compleanno: tre bambini stranieri (7, 9 e 11 anni) lo prendono a bastonate in faccia
Sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia di Stato sul caso dei bambini che hanno massacrato di botte un loro coetaneo, di appena otto anni. I tre, che hanno sette, nove e undici anni, sono stati identificati, ma non sono imputabili. Per questo l - facebook.com Vai su Facebook
Schiaffi, sculacciate e botte sui bambini: zero benefici, solo danni - X Vai su X
Botte ai bambini in asilo, il Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni - Il tribunale di Arezzo ha condannato una maestra, titolare di un asilo nido privato a Montevarchi (Arezzo) e il Comune a risarcire in solido sette famiglie di ... Come scrive gazzettadelsud.it
Botte dalla maestra, il Comune dovrà pagare 1,2 milioni a 7 famiglie - I maltrattamenti dell’insegnante ai bambini erano avvenuti in un nido privato. Scrive msn.com