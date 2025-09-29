Il tribunale di Arezzo ha condannato una maestra, titolare di un asilo nido privato a Montevarchi (Arezzo) e il Comune a risarcire in solido sette famiglie di bambini vittime di maltrattamenti. La magistratura ha riconosciuto un risarcimento che può arrivare fino a 1,2 milioni di euro. E' quanto riporta oggi La Nazione. La vicenda risale sei anni fa: schiaffi, umiliazioni e minacce ai bambini, età. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Botte ai bambini in asilo, il Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni