Boss in incognito | tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata
Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming. Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: boss - incognito
BOSS IN INCOGNITO: ELETTRA LAMBORGHINI SI SDOPPIA NEL DOCUREALITY DI RAI2
Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
Boss in incognito 2025-2026 con Elettra Lamborghini e ospiti misteriosi
bossinincognito – ? - X Vai su X
Missione fallita a Boss In Incognito: la titolare dell'azienda è stata scoperta da una dipendente durante le riprese. - facebook.com Vai su Facebook
Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata - Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming della seconda puntata in onda stasera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,20 ... Si legge su tpi.it
“Boss in incognito”, Azienda Oropan di Altamura protagonista: cosa succederà nella nuova puntata? - Nella nuova puntata di "Boss in incognito”, in onda ogni lunedì alle 21:20 su Rai2, condotto da Elettra Lamborghini, l'azienda di Oropan sarà la protagonista. msn.com scrive