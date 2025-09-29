Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai 2 | le anticipazioni del 29 settembre
Protagonista della puntata di stasera è Lucia Forte, amministratrice delegata di un colosso dei prodotti da forno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: boss - incognito
BOSS IN INCOGNITO: ELETTRA LAMBORGHINI SI SDOPPIA NEL DOCUREALITY DI RAI2
Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
Boss in incognito 2025-2026 con Elettra Lamborghini e ospiti misteriosi
Lonigro, quando l'uva si racconta in televisione Grande visibilità grazie alla partecipazione di Francesca Lonigro alla trasmissione "Boss in incognito". L'azienda punta anche molto sui social #uva #televisione #bossinincognito #social @raffaelaqu - X Vai su X
Missione fallita a Boss In Incognito: la titolare dell'azienda è stata scoperta da una dipendente durante le riprese. - facebook.com Vai su Facebook
Boss in incognito con Elettra Lamborghini su Rai 2: le anticipazioni del 22 settembre - reality Boss in incognito, con Elettra Lamborghini in condizione: le anticipazioni ... Scrive gazzetta.it
Al via su Rai 2 “Boss in incognito 2025”: alla conduzione c’è Elettra Lamborghini - E dopo ben 5 edizioni condotte da Max Giusti, il docu- Da iodonna.it