Borderlands 4 svela C4sh il cowboy robot croupier nuovo Cacciatore della Cripta in arrivo nel 2026
Al Tokyo Game Show 2025, Randy Pitchford ha acceso i riflettori su Borderlands 4 con un annuncio che ha sorpreso la platea: il ritorno dei Cacciatori della Cripta aggiuntivi, una tradizione che era stata interrotta nel terzo capitolo. La novità segna la volontà di dare al nuovo episodio un supporto duraturo, arricchendo i contenuti ben oltre il lancio iniziale. Il nuovo personaggio si chiama C4sh ed è un cowboy robot croupier, nato dall’ambientazione bizzarra e sopra le righe che da sempre caratterizza la saga. Il suo passato nel mondo del gioco d’azzardo si riflette nello stile di combattimento: lancia carte da gioco come armi capaci di infliggere danni devastanti e sfrutta abilità basate sulla casualità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: borderlands - svela
Borderlands 4, Gearbox svela l’orario di sblocco in Italia e pubblica un trailer dedicato alla settimana di lancio
Ieri ho finito di guardare "RIBELLI". Sicuramente avvincente, ti tiene legato allo schermo. Abbastanza veloce. Ma alla fine ti resta un po' di amaro in bocca perché l'idea dell'argomento c è, ma mal rappresentata. Ho atteso la fine perché pensavo venisse svelat - facebook.com Vai su Facebook
Borderlands 4: Annunciato il nuovo Cacciatore della Cripta C4sh un cowboy robot croupier - Al Tokyo Game Show 2025, Randy Pitchford è salito sul palco per annunciare una grande novità per Borderlands 4: l’arrivo di un nuovo Cacciatore della Cripta, una scelta che segna il ritorno ... Lo riporta techgaming.it
Borderlands 4: dettagli di C4SH dal Tokyo Game Show - 2k e Gearbox Software hanno mostrato al Tokyo Game Show 2025 il prossimo cacciacripta in arrivo su Borderlands 4 ... Scrive vgmag.it