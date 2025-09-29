Borderlands 4 svela C4sh il cowboy robot croupier nuovo Cacciatore della Cripta in arrivo nel 2026

Al Tokyo Game Show 2025, Randy Pitchford ha acceso i riflettori su Borderlands 4 con un annuncio che ha sorpreso la platea: il ritorno dei Cacciatori della Cripta aggiuntivi, una tradizione che era stata interrotta nel terzo capitolo. La novità segna la volontà di dare al nuovo episodio un supporto duraturo, arricchendo i contenuti ben oltre il lancio iniziale. Il nuovo personaggio si chiama C4sh ed è un cowboy robot croupier, nato dall’ambientazione bizzarra e sopra le righe che da sempre caratterizza la saga. Il suo passato nel mondo del gioco d’azzardo si riflette nello stile di combattimento: lancia carte da gioco come armi capaci di infliggere danni devastanti e sfrutta abilità basate sulla casualità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

