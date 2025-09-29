Boranga torna in porta a 83 anni | Paro la vecchiaia

Un ritorno speciale a Trevi. A quasi 83 anni, Lamberto Boranga, portiere classe 1942, medico e atleta instancabile, è tornato a difendere i pali nella "sua" Trevi. Con la maglia numero uno della Trevana, ha esordito da tesserato nella quarta giornata del campionato di Prima Categoria umbra contro la Vis Foligno. " La porta sembra casa mia – ha raccontato – a Trevi ho iniziato nella squadra del collegio dei salesiani". La partita e gli applausi. Boranga ha difeso la porta per tutto il primo tempo e qualche minuto della ripresa. Al 5' del secondo tempo è uscito tra gli applausi, dopo aver incassato cinque gol ma anche realizzato parate degne di nota.

