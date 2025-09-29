Boranga la festa nella sua Trevi L’età? Mi sento un ragazzino

Trevi, 29 settembre 2025 – Con una autentica apoteosi la Comunità di Trevi insieme ad alcuni amici calciatori, tra i quali Walter Novellino e Franco Vannini, al 3’ minuto della seconda frazione di gioco della partita Trevana–Vis Foligno ha salutato l’uscita dal terreno di gioco di Lamberto Boranga, alla soglia delle 83 primavere e dopo oltre sessanta anni di carriera, intervallati da qualche pausa, ha definitivamente detto addio al calcio. Una ‘festa’ per il “Bongo” che proprio a Trevi ha iniziato la sua lunga e splendida carriera con la squadra del collegio dei salesiani. Una festa collettiva per Boranga alla quale oltre ai amici calciatori, televisioni locali e nazionali e giornalisti di testate nazionali, erano presenti il sindaco di Trevi Ferdinando Gemma l’assessore allo sport Mirko Menicacci il presidente della Trevana Daniele Cecilia, quello del Panathlon International Club Clitunno, coloro che nello scorso mese di aprile in occasione della presentazione del suo libro “Parare la Vecchiaia” sottovoce aveva manifestato l’idea di voler chiudere a Trevi la sua carriera con il Calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

