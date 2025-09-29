Bonus Sport da 300 euro click day per le domande | i requisiti
Il Bonus Sport è un sussidio che lo Stato mette a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico per far frequentare ai propri figli un’attività sportiva. È riservato ai nuclei con bambini tra i 6 e i 14 anni e sarà distribuito a partire dal 29 settembre, fino a esaurimento dei fondi. È stata creata una piattaforma internet dedicata attraverso cui si può richiedere il bonus. Il contributo sarà di 300 euro e potrà essere dedicato a una singola attività sportiva frequentata da un minore. Cos’è il Bonus Sport. Per il 2025, il Governo di Giorgia Meloni ha stanziato 30 milioni di euro per aiutare le famiglie che non possono permettersi di far praticare ai propri figli un’attività sportiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Pinguino Nuoto informa - Abbiamo aderito al Bonus Sport! Potete nuotare con i professionisti della nostra Scuola Federale con il sostegno messo a disposizione dal Governo. Leggete nelle grafiche quali sono le caratteristiche e chi può richiederlo. Il cod - facebook.com Vai su Facebook
